Rallye-Klassiker

KTM-Doppelsieg bei Dakar, Sanders weiter voran

Motorsport
11.01.2026 17:12
Luciano Benavides siegte vor seinem Markenkollegen Edgar Canet.
Luciano Benavides siegte vor seinem Markenkollegen Edgar Canet.(Bild: AFP/GIUSEPPE CACACE)

Luciano Benavides und Edgar Canet haben auf der 7. Etappe der Rallye Dakar für einen KTM-Doppelsieg gesorgt. Der Argentinier Benavides siegte am Sonntag knapp fünf Minuten vor seinem spanischen Markenkollegen.

Der in der Gesamtwertung führende Australier Daniel Sanders – ebenfalls auf KTM – wurde auf der 459 km langen Etappe nach Wadi Ad Dawasir Vierter. Bei den Autos ging der Sieg an Mattias Ekström. Nasser Al-Attiyah bleibt voran, da Kontrahent Henk Lategan Probleme hatte.

Südafrikaner verlor fast zehn Minuten
Der Südafrikaner führte das Feld in seinem Toyota vor Ekström an, ehe er kurz vor dem Ziel anhalten musste und fast zehn Minuten verlor. Der schwedische Ford-Fahrer Ekström liegt in der Gesamtwertung als Zweiter nun 4:47 Minuten hinter dem Katarer Al-Attiyah (Dacia), Lategan ist Vierter. Der unter dem Namen Mark Mustermann antretende Red-Bull-Milliardär Mark Mateschitz liegt vor der zweiten und letzten Woche der Rallye aktuell auf Rang 42.

