Warum Sturms Georgier in Graz Körbe verteilt

Also, jetzt ist Gizo Mamageishvili am Wort: „Ich bin ein Spieler, der es liebt aggressiv zu agieren, ich will immer gewinnen, ich habe Leidenschaft und so trete ich auf dem Platz auch auf. Privat bin ich aber ein ruhiger und freundlicher Typ, das glaube ich jedenfalls“, lacht der 22-Jährige, der im Winter vom georgischen Erstligisten Iberia 1999 zu den Grazern kam.