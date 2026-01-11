Warum Sturms Georgier in Graz Körbe verteilt

Jetzt LIVE: Wer gewinnt das Springen in Zakopane?
Es begann Anfang der 2000er-Jahre mit David Mujiri, danach kamen Kandelaki und Co. Jetzt hat Sturm neben Otar Kiteishvili einen weiteren Georgier im Kader. Gizo Mamageishvili führt diese Tradition fort. Im Trainingslager in Marbella stellt sich der Offensivmann der „Krone“ vor.
Also, jetzt ist Gizo Mamageishvili am Wort: „Ich bin ein Spieler, der es liebt aggressiv zu agieren, ich will immer gewinnen, ich habe Leidenschaft und so trete ich auf dem Platz auch auf. Privat bin ich aber ein ruhiger und freundlicher Typ, das glaube ich jedenfalls“, lacht der 22-Jährige, der im Winter vom georgischen Erstligisten Iberia 1999 zu den Grazern kam.
