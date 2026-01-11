Vollbesetztes Auto kracht gegen Lärmschutzwand

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 21 Uhr in Rohrberg. Der 34-jährige Einheimische, der in Begleitung von vier Personen war, war auf einer Gemeindestraße unterwegs. „Laut bisherigem Erkenntnisstand geriet das Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit plötzlich ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab“, berichtete die Polizei.