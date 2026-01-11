Lamparter feiert in Otepää seinen 21. Weltcupsieg

„Frust auf Loipe rauslassen“

Hirner startete als Elfte in die Loipe, hatte dann aber sogar noch Rang drei knapp vor sich. „Ich bin happy. Es ist das Gute an der Kombi, man kann den Frust von der Schanze auf der Loipe rauslassen. Das ist mir richtig gut gelungen“, meinte die zweifache WM-Dritte. Auf dem Bakken habe sie mit dem Schwerpunkt in der Hocke Probleme, es werde aber besser. „Aber es fehlt noch die Wirkung im Sprung, ich bin sehr verkrampft.“ Eine bessere Sprungform wäre für Hirner auch für ihre Ambition einer Olympia-Nominierung bei den Spezialspringerinnen wichtig.