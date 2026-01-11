Vorteilswelt
Nach Penalty-Krimi

ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

Sport-Mix
11.01.2026 15:58
Jubel bei den EM-Helden
Jubel bei den EM-Helden(Bild: Krone KREATIV/worldsportpics.com/Frank Uijlenbroek)

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist zum vierten Mal Europameister. 

Im Finale gegen Polen gewann die Truppe von Coach Robin Rösch am Sonntag in Heidelberg im Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 3:3 gestanden.

Alle drei österreichischen Schützen trafen in der Entscheidung. Bronze ging an Spanien, Platz vier an Deutschland. Die übrigen drei EM-Titel für Rot-Weiß-Rot hatte es 2010, 2018 und 2022 gegeben, es war die zehnte ÖHV-EM-Medaille.

Ähnliche Themen
Heidelberg
Männer
