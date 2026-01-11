ÖHV-Männer zum vierten Mal Hallen-Europameister

Jetzt LIVE: Jan Hörl führt nach erstem Durchgang
Skispringen im Ticker
Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer ist zum vierten Mal Europameister.
Im Finale gegen Polen gewann die Truppe von Coach Robin Rösch am Sonntag in Heidelberg im Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 3:3 gestanden.
Alle drei österreichischen Schützen trafen in der Entscheidung. Bronze ging an Spanien, Platz vier an Deutschland. Die übrigen drei EM-Titel für Rot-Weiß-Rot hatte es 2010, 2018 und 2022 gegeben, es war die zehnte ÖHV-EM-Medaille.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.