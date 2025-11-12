„Wettermagierinnen“ einst „schuld“ an Klimakrise

Wissen Sie, dass das Klima auch Auswirkungen auf die Hexenverfolgung hatte? Und für jeden einzelnen Menschen, der des Verbrechens der Hexerei beschuldigt worden ist, freilich lebensgefährliche. Wie das alles genau zusammenhängt? Wir haben nachgefragt.
Gemeinhin siedeln wir die Hexenprozesse ja gerne im Mittelalter an. Das stimmt so aber nicht ganz: Die Mehrheit der Hexenprozesse fand in der Zeit von Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts statt. „Wir sind also ganz eindeutig nicht mehr im Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit“, betont Historiker Johannes Dillinger, Professor an der Oxford Brookes University und der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
