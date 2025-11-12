Vorteilswelt
Aus Eiszeit ins Feuer

„Wettermagierinnen“ einst „schuld“ an Klimakrise

Wissenschaft
12.11.2025 15:52
Klimatische Veränderungen hatten auch Auswirkungen auf die Hexenverfolgung, weiß Historiker ...
Klimatische Veränderungen hatten auch Auswirkungen auf die Hexenverfolgung, weiß Historiker Johannes Dillinger.

Wissen Sie, dass das Klima auch Auswirkungen auf die Hexenverfolgung hatte? Und für jeden einzelnen Menschen, der des Verbrechens der Hexerei beschuldigt worden ist, freilich lebensgefährliche. Wie das alles genau zusammenhängt? Wir haben nachgefragt.

0 Kommentare

Gemeinhin siedeln wir die Hexenprozesse ja gerne im Mittelalter an. Das stimmt so aber nicht ganz: Die Mehrheit der Hexenprozesse fand in der Zeit von Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts statt. „Wir sind also ganz eindeutig nicht mehr im Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit“, betont Historiker Johannes Dillinger, Professor an der Oxford Brookes University und der Johannes Gutenberg Universität Mainz.

