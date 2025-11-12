„Wettermagierinnen“ einst „schuld“ an Klimakrise

Gemeinhin siedeln wir die Hexenprozesse ja gerne im Mittelalter an. Das stimmt so aber nicht ganz: Die Mehrheit der Hexenprozesse fand in der Zeit von Mitte des 16. Jahrhunderts bis Mitte des 18. Jahrhunderts statt. „Wir sind also ganz eindeutig nicht mehr im Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit“, betont Historiker Johannes Dillinger, Professor an der Oxford Brookes University und der Johannes Gutenberg Universität Mainz.