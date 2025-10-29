Schluss mit dem Blabla: Ihr müsst jetzt handeln!

Grenzen überwinden.

Seit Langem wird vor allem im Osten über die Versorgung von Gastpatienten aus dem Wiener Umland in der Bundeshauptstadt diskutiert. Lösungsansätze liegen auf dem Tisch. Es geht wieder ums Geld. In Wien blieb man zuletzt auf mehr als 600 Millionen Euro in nur einem Jahr sitzen, weil die im Finanzausgleich ausverhandelte Summe nicht ausreicht. Das Denken in Landesgrenzen muss überwunden und eine Finanzierung aus einer Hand gewährleistet werden. Die Leistung muss dort bezahlt werden, wo sie am besten, effizientesten und am kostengünstigsten ist.