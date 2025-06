So will Bund jetzt Termine beim Arzt garantieren

Derzeit unterschiedliche Services

„Mit 1450 soll jeder schnellstmöglich genau die medizinische Versorgung bekommen, die er oder sie benötigt – und zwar auf Kassa. Damit holen wir das solidarische Gesundheitssystem ins 21. Jahrhundert“, erklärt der SPÖ-Chef. Noch ist die Hotline in Österreich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausgebaut. In Wien können über die Hotline 1450 etwa bereits Termine in Primärversorgungseinheiten gebucht werden. In der Steiermark wird über den Service nachts ein mobiler Notdienst vermittelt – und in Oberösterreich erfolgt eine gezielte Zuweisung in Spitalsambulanzen.