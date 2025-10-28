Für die Erben heißt es: Bitte warten!

Lange Wartezeiten

Familie N. aus Kärnten kämpft nach Ableben des Sohnes und Ehemanns Raphael N. nicht nur mit der Trauer, sondern auch um die Auszahlung der Lebensversicherung. Die von der Versicherung benötigte Amtsbestätigung liege dort bereits vor, erklärte uns die Mutter des Verstorbenen. Die Firma, die für die Auszahlung zuständig sei, wolle aber eine Bestätigung, die es laut Notariat in dieser Form nicht gäbe. Unendliche Gespräche mit der Versicherung hätten auch nichts gebracht. „So geht das die ganze Zeit hin und her. Die Leidtragenden sind meine Schwiegertochter und ich“, klagt Doris N. „Unzählige Schlampereien mit langen Wartezeiten dazwischen, um alles zu korrigieren und wieder einzureichen, hat mehrere Monate gekostet. Niemand ist bei Rückfragen zuständig, schiebt es immer an den nächsten weiter“, meint sie verzweifelt.