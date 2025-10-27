Polizei fand gestohlene E-Scooter in Saalfelden

Mit Anzeigen auf freiem Fuß endete ein Polizeieinsatz am Sonntag in Saalfelden. Durch ein Ortungsgerät konnten die Beamten den Standort eines in Linz gestohlenen E-Scooters herausfinden. An der Adresse trafen sie dann auf zwei Rumänen im Alter von 44 und 49 Jahren.