Wirtschaftskammer schließt Standort in Hallein

Die Salzburger Wirtschaftskammer schließt ihren Standort in Hallein. Die Tennengauer Bezirksstelle wird in das Hauptgebäude in die Stadt Salzburg umsiedeln. Heißt: Ab Jänner 2026 werden dort in der Salzachtalstraße die Kräfte dreier Bezirke gebündelt – Stadt, Flachgau und jetzt der Tennengau.
Der Salzburger Präsident der Wirtschaftskammer, Peter Buchmüller, kündigte die Strukturreform am Dienstag an. Er meint dazu: „Durch die Hebung von Synergieeffekten können wir die Services für unsere Mitgliedsbetriebe im Ballungsraum Salzburg noch verstärken.“ Auch wenn das Team nach Salzburg übersiedelt, soll es weiterhin Veranstaltungen wie Steuersprechtage oder Gründerworkshops im Tennengau geben.
Gebäude könnte verkauft werden
Doch was passiert mit dem Gebäude der Wirtschaftskammer in Hallein? Es wird offenbar verkauft, wie es in der Aussendung heißt. Ein Auftrag, das Gebäude in Hallein „immobilienmäßig zu verwerten“, ging an das Management der Salzburger Wirtschaftskammer. Dabei soll der Erlös zur Absenkung der Kammerumlage 2 verwendet werden, heißt es. Und: Die Geschäftsstellen im Pinzgau, Pongau und Lungau bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.