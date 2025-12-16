Wirtschaftskammer schließt Standort in Hallein

Gebäude könnte verkauft werden

Doch was passiert mit dem Gebäude der Wirtschaftskammer in Hallein? Es wird offenbar verkauft, wie es in der Aussendung heißt. Ein Auftrag, das Gebäude in Hallein „immobilienmäßig zu verwerten“, ging an das Management der Salzburger Wirtschaftskammer. Dabei soll der Erlös zur Absenkung der Kammerumlage 2 verwendet werden, heißt es. Und: Die Geschäftsstellen im Pinzgau, Pongau und Lungau bleiben.