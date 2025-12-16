Vorteilswelt
Gebäude wird verwertet

Wirtschaftskammer schließt Standort in Hallein

Salzburg
16.12.2025 16:00
Aus diesem Gebäude in Hallein zieht die Wirtschaftskammer aus.
Aus diesem Gebäude in Hallein zieht die Wirtschaftskammer aus.(Bild: WKS)

Die Salzburger Wirtschaftskammer schließt ihren Standort in Hallein. Die Tennengauer Bezirksstelle wird in das Hauptgebäude in die Stadt Salzburg umsiedeln. Heißt: Ab Jänner 2026 werden dort in der Salzachtalstraße die Kräfte dreier Bezirke gebündelt – Stadt, Flachgau und jetzt der Tennengau. 

0 Kommentare

Der Salzburger Präsident der Wirtschaftskammer, Peter Buchmüller, kündigte die Strukturreform am Dienstag an. Er meint dazu: „Durch die Hebung von Synergieeffekten können wir die Services für unsere Mitgliedsbetriebe im Ballungsraum Salzburg noch verstärken.“ Auch wenn das Team nach Salzburg übersiedelt, soll es weiterhin Veranstaltungen wie Steuersprechtage oder Gründerworkshops im Tennengau geben.

Gebäude könnte verkauft werden
Doch was passiert mit dem Gebäude der Wirtschaftskammer in Hallein? Es wird offenbar verkauft, wie es in der Aussendung heißt. Ein Auftrag, das Gebäude in Hallein „immobilienmäßig zu verwerten“, ging an das Management der Salzburger Wirtschaftskammer. Dabei soll der Erlös zur Absenkung der Kammerumlage 2 verwendet werden, heißt es. Und: Die Geschäftsstellen im Pinzgau, Pongau und Lungau bleiben.

Salzburg

