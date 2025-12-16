Vorteilswelt
Glücklos in Frankreich

Zells Meister-Tormann wechselt nach Dänemark

Salzburg
16.12.2025 17:00
Hielt einst für Zell fast alles fest! Torhüter Max Zimmermann.
Hielt einst für Zell fast alles fest! Torhüter Max Zimmermann.(Bild: Andreas Tröster)

Der ehemalige Zeller Meistergoalie Max Zimmermann hat einen neuen Verein. Der 26-Jährige verlässt inmitten der Saison den französischen Erstligisten Gap und heuert beim dänischen Schlusslicht in Fredrikshavn an.

0 Kommentare

„Einfach mal was Neues erleben“, sagte Max Zimmermann, nachdem er mit den Zeller Eisbären den Titel in der Alps Hockey League gewonnen hatte. Anschließend wechselte er nach Frankreich. Bei den Gap Rapaces in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur stand der 26-jährige gebürtige Wiener in 17 Partien zwischen den Pfosten.

Zimmermann jetzt ein „White Hawk“
Nun geht sein Abenteuer in Dänemark weiter. Wie der dänische Erstligist Fredrikshavn White Hawks am Dienstag mitteilte, wurde „Zimmi“, wie er in der Kabine der Eisbären genannt wurde, mit einem Vertrag bis Saisonende ausgestattet. Die White Hawks belegen nach 26 absolvierten Runden mit 19 Punkten das Tabellenende.

