Polizei schnappte 25-jährigen Kofferdieb in Strobl

Die Heckscheibe eines auf einem Hotelparkplatz in St. Gilgen abgestellten Autos hat ein 25-jähriger Georgier am Sonntagnachmittag eingeschlagen und sich mit zwei Koffern und einer Tasche aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge rief die Polizei – die den Verdächtigen dann in Strobl schnappte.