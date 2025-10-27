Polizei schnappte 25-jährigen Kofferdieb in Strobl

Die Heckscheibe eines auf einem Hotelparkplatz in St. Gilgen abgestellten Autos hat ein 25-jähriger Georgier am Sonntagnachmittag eingeschlagen und sich mit zwei Koffern und einer Tasche aus dem Staub gemacht. Ein Zeuge rief die Polizei – die den Verdächtigen dann in Strobl schnappte.
Weil er verdächtige Bewegungen auf dem Hotelparkplatz in St. Gilgen sah, rief ein Zeuge die Polizei. Diese leitete sofort eine Fahndung ein, die auch rasch zum Erfolg führte.
Der verdächtige 25-jährige Georgier konnte in seinem Fluchtfahrzeug angehalten werden. Er gestand den Diebstahl und wurde auf auf freiem Fuß angezeigt.
