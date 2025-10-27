Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwer verletzt

42-Jährige überschlug sich mit ihrem SUV

Salzburg
27.10.2025 07:31
Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.
Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.(Bild: Angerer, BRK BGL)

Von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen und mit dem Auto auf der Straße überschlagen hat sich eine 42-Jährige mit ihrem SUV auf der B305 in Marktschellenberg, Bayern. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

0 Kommentare

Eine Notärztin, ein Rettungsauto und gleich zwei Feuerwehren rückten am Sonntagabend zu dem Unfall aus. Warum die 42-jährige Einheimische am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr die Kontrolle über ihr SUV verlor, ist bislang unbekannt. Ein sogenannter „eCall“ – also ein automatischer Notruf – setzte die Rettungskette in Gang. 

Die Unfallursache war vorerst unklar.
Die Unfallursache war vorerst unklar.(Bild: Angerer, BRK BGL)

Vor Ort befreiten die Feuerwehrleute aus Marktschellenberg und Berchtesgaden die Einheimische aus dem total zerstörten Fahrzeug. Nach der Ersten Hilfe wurde die Frau von der Notärztin im Rettungswagen versorgt. Auch beim Transport in das Salzburger Landeskrankenhaus war die Ärztin mit dabei. 

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Alkohol am Steuer
Drei Salzburger fuhren betrunken durch die Stadt
26.10.2025
Am frühen Morgen
Mann in Sankt Koloman in Auto eingeklemmt
26.10.2025
Erst 18 Jahre alt
Entflohener Häftling in Linzer Hotel erwischt
26.10.2025

Währenddessen regelten die Freiwilligen der Feuerwehren den Verkehr, reinigten die Fahrbahn und entfernten auslaufende Flüssigkeiten des Autos. Das SUV ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Auch die Leitplanke wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden hier wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Warnungen wurden ignoriert“: 19-Jähriger tot
198.868 mal gelesen
Die internationale Hilfsfrist wird mit 15 Minuten angegeben, im aktuellen Fall waren es 40 ...
Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
169.785 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
124.984 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf