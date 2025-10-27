42-Jährige überschlug sich mit ihrem SUV

Von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke gestoßen und mit dem Auto auf der Straße überschlagen hat sich eine 42-Jährige mit ihrem SUV auf der B305 in Marktschellenberg, Bayern. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von der Rettung in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.
Eine Notärztin, ein Rettungsauto und gleich zwei Feuerwehren rückten am Sonntagabend zu dem Unfall aus. Warum die 42-jährige Einheimische am Sonntagabend kurz nach 21 Uhr die Kontrolle über ihr SUV verlor, ist bislang unbekannt. Ein sogenannter „eCall“ – also ein automatischer Notruf – setzte die Rettungskette in Gang.
Vor Ort befreiten die Feuerwehrleute aus Marktschellenberg und Berchtesgaden die Einheimische aus dem total zerstörten Fahrzeug. Nach der Ersten Hilfe wurde die Frau von der Notärztin im Rettungswagen versorgt. Auch beim Transport in das Salzburger Landeskrankenhaus war die Ärztin mit dabei.
Währenddessen regelten die Freiwilligen der Feuerwehren den Verkehr, reinigten die Fahrbahn und entfernten auslaufende Flüssigkeiten des Autos. Das SUV ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf etwa 25.000 Euro geschätzt wird. Auch die Leitplanke wurde erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden hier wird auf 10.000 Euro geschätzt.
