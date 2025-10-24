Wie man jetzt günstig auf Urlaub fahren kann

Viele Österreicher wollen dem Winter zumindest zeitweise entfliehen und planen einen Urlaub im Warmen. So zieht es in den Herbstferien rund zwei Drittel der Reisenden ins Ausland. Wer jetzt in letzter Minute noch etwas buchen will, muss oft tiefer in die Taschen greifen. Die „Krone“ hat sich angesehen, wo es noch günstige Angebote gibt und wie sich generell sparen lässt.
Die Herbstferien stehen vor der Tür und fast ein Drittel der Österreicher plant einen Urlaub. Knapp zwei Drittel davon zieht es ins Ausland, so eine aktuelle Studie des Instituts für Handel, Absatz und Marketing an der JKU in Linz. Aber auch die heimischen Hotels stellen sich auf eine starke Reisewoche ein, stehen doch insbesondere Erholung und Wellness im eigenen Land für vier von zehn Reisenden ganz oben im Fokus, betont man bei der Österreichischen Hotelvereinigung (ÖHV).
