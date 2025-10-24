Sturm: Erinnerungen an Otto Konrad werden wach

Auf dem Papier bezahlte Österreichs Meister Sturm beim 1:2 bei Celtic Glasgow in der Europa League Lehrgeld. Für einen Mann bleibt der Auftritt auf der großen schottischen Bühne aber in jedem Fall unvergesslich: Sturm-Tormann Matteo Bignetti. Dessen Highlights in seiner noch jungen Karriere schon den ein oder anderen Vergleich bei manchen Fans hervorrufen.
„Am Anfang war die Nervosität schon groß, das Einschlafen am Abend davor ist mir doch etwas schwerer gefallen“, lächelte Sturm-Tormann Matteo Bignetti, als er im gigantischen Celtic Park im Scheinwerferlicht vor den Medien im Fragen-Gewitter stand. Bis dato war Sturms nomineller dritter (!) Tormann nach einem sensationellen Kopftor in der Zweiten Liga im August 2024 nach einem Corner zum 2:2 gegen Liefering den Medien aufgefallen. Jetzt stand der 21-jährige Steirer im Celtic Park vor 48.278 Fans beim 1:2 von Sturm gegen die Schotten erstmals in der Europa League seinen Mann.
