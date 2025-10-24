Sturm: Erinnerungen an Otto Konrad werden wach

„Am Anfang war die Nervosität schon groß, das Einschlafen am Abend davor ist mir doch etwas schwerer gefallen“, lächelte Sturm-Tormann Matteo Bignetti, als er im gigantischen Celtic Park im Scheinwerferlicht vor den Medien im Fragen-Gewitter stand. Bis dato war Sturms nomineller dritter (!) Tormann nach einem sensationellen Kopftor in der Zweiten Liga im August 2024 nach einem Corner zum 2:2 gegen Liefering den Medien aufgefallen. Jetzt stand der 21-jährige Steirer im Celtic Park vor 48.278 Fans beim 1:2 von Sturm gegen die Schotten erstmals in der Europa League seinen Mann.