Kampf um die Lotto-Lizenz in der Staatsholding

Die lukrativen Lotterie-Lizenzen sollen nächstes Jahr ausgeschrieben werden; wie das Match ausgeht, ist noch unklar. Die Post will mit einem US-Riesen bei Konzessionen mitmischen und verärgert damit den eigenen Geschäftspartner Casinos Austria. Außergewöhnlich ist die Situation auch aus Sicht der Staatsholding Öbag, zu der beide Unternehmen gehören.