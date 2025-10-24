Kampf um die Lotto-Lizenz in der Staatsholding

Die lukrativen Lotterie-Lizenzen sollen nächstes Jahr ausgeschrieben werden; wie das Match ausgeht, ist noch unklar. Die Post will mit einem US-Riesen bei Konzessionen mitmischen und verärgert damit den eigenen Geschäftspartner Casinos Austria. Außergewöhnlich ist die Situation auch aus Sicht der Staatsholding Öbag, zu der beide Unternehmen gehören.
Die Öbag gehört allen Steuerzahlen. Zwei Unternehmen unter dem Dach der Staatsholding liegen aber derzeit im Clinch.
