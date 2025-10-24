Im Kampf um siebte Krone ist Jagdsaison eröffnet

Die Jagd nach dem siebenten Streich ist eröffnet! „Sechsmal bin ich schon Herbstmeister geworden, in der Folge dann fünfmal aufgestiegen“, blickt Alex Rother zurück. Die Chance für ihn und die Kicker von Landesligist Lebring sind sehr realistisch. Drei Runden sind noch zu spielen, gemeinsam mit Allerheiligen führt man die Tabelle punktgleich an. Am Samstag (14) wartet das Derby gegen Nachbar Wildon – Dritter in der Tabelle.