Im Kampf um siebte Krone ist Jagdsaison eröffnet

In der steirischen Fußball-Landesliga muss Lebring am Samstag zum Nachbarn Wildon. Ex-Zweitliga-Stürmer Alex Rother sprach zuvor mit der „Krone“ über die Brisanz des Derbys, die Chancen auf den Aufstieg, was sich beim Klub geändert hat und seinen Trainer Marko Stankovic.
Die Jagd nach dem siebenten Streich ist eröffnet! „Sechsmal bin ich schon Herbstmeister geworden, in der Folge dann fünfmal aufgestiegen“, blickt Alex Rother zurück. Die Chance für ihn und die Kicker von Landesligist Lebring sind sehr realistisch. Drei Runden sind noch zu spielen, gemeinsam mit Allerheiligen führt man die Tabelle punktgleich an. Am Samstag (14) wartet das Derby gegen Nachbar Wildon – Dritter in der Tabelle.
