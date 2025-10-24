Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lenker leicht verletzt

Rotlicht übersehen: S-Bahn rammte gefangenes Auto

Kärnten
24.10.2025 18:51
Unweit des Bahnhaltes in Köttmannsdorf geschah das Unglück.
Unweit des Bahnhaltes in Köttmannsdorf geschah das Unglück.(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

Glück im Unglück hatte ein Autolenker aus Klagenfurt: Der Pkw des 47-Jährigen wurde von einem vollbesetzten Zug gerammt. Der Lenker erlitt nur leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß. 

0 Kommentare

Das rote Haltesignal dürfte am Freitagnachmittag der 47-Jährige auf der Bahnkreuzung in Lambichl, Gemeinde Köttmannsdorf, übersehen haben. Der Pkw ist zwischen den geschlossenen Schranken gefangen. Der Klagenfurter versucht noch, sein Fahrzeug parallel zu den Gleisen zu stellen. 

Vollbesetzer Zug kann nicht mehr bremsen
Obwohl der Zugführer der S-Bahn, die zum Unfallzeitpunkt mit 105 Passagieren besetzt war, den Wagen sieht, eine Bremsung gelingt nicht mehr. Der Zug erwischt das Fahrzeug und beschädigt es schwer.

Wie durch ein Wunder erleidet der 47-Jährige bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen und wird von der Rettung an der Unfallstelle versorgt. Die Passagiere und der Lokführer der S-Bahn bleiben unverletzt. Ein Alkotest ergibt bei dem Verunfallten eine leichte Alkoholisierung.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.765 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
242.832 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.856 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Kärnten
Lenker leicht verletzt
Rotlicht übersehen: S-Bahn rammte gefangenes Auto
Durch Koralmbahn
Neues Zeitalter mit Lücken für Öffis in Kärnten
Mallorca-Star Hüftgold
„Darum ist der Hinti-Song nicht mehr im Programm!“
Platz 2 Herzensverein
Wo Literatur auf eine große Gemeinschaft trifft
„Er war so durstig“
Drama im Heim: Patient trank Spülmittel und starb
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf