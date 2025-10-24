Rotlicht übersehen: S-Bahn rammte gefangenes Auto

Glück im Unglück hatte ein Autolenker aus Klagenfurt: Der Pkw des 47-Jährigen wurde von einem vollbesetzten Zug gerammt. Der Lenker erlitt nur leichte Verletzungen bei dem Zusammenstoß.
Das rote Haltesignal dürfte am Freitagnachmittag der 47-Jährige auf der Bahnkreuzung in Lambichl, Gemeinde Köttmannsdorf, übersehen haben. Der Pkw ist zwischen den geschlossenen Schranken gefangen. Der Klagenfurter versucht noch, sein Fahrzeug parallel zu den Gleisen zu stellen.
Vollbesetzer Zug kann nicht mehr bremsen
Obwohl der Zugführer der S-Bahn, die zum Unfallzeitpunkt mit 105 Passagieren besetzt war, den Wagen sieht, eine Bremsung gelingt nicht mehr. Der Zug erwischt das Fahrzeug und beschädigt es schwer.
Wie durch ein Wunder erleidet der 47-Jährige bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzungen und wird von der Rettung an der Unfallstelle versorgt. Die Passagiere und der Lokführer der S-Bahn bleiben unverletzt. Ein Alkotest ergibt bei dem Verunfallten eine leichte Alkoholisierung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.