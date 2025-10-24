Ausgleich in 93. Minute! Milan verhindert Debakel

Der Schweizer Zachary Athekame hat mit seinem ersten Tor in der Serie A eine Niederlage der AC Milan verhindert.
Der Außenverteidiger traf im Heimspiel gegen Pisa am Freitag in der 93. Minute zum 2:2-Endstand. Pisa hatte in der zweiten Halbzeit die Wende vom 0:1 zum 2:1 geschafft.
Juan Cuadrado und M‘Bala Nzola brachten den Aufsteiger dem ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren nahe. Nach dem ungeplanten Remis wird Milan die Tabellenführung am Wochenende wohl verlieren
