Gegen Aufsteiger

Ausgleich in 93. Minute! Milan verhindert Debakel

Fußball International
24.10.2025 23:02
Milan konnte gegen Aufsteiger Pisa nicht überzeugen.
Milan konnte gegen Aufsteiger Pisa nicht überzeugen.(Bild: EPA/DANIEL DAL ZENNARO)

Der Schweizer Zachary Athekame hat mit seinem ersten Tor in der Serie A eine Niederlage der AC Milan verhindert.

Der Außenverteidiger traf im Heimspiel gegen Pisa am Freitag in der 93. Minute zum 2:2-Endstand. Pisa hatte in der zweiten Halbzeit die Wende vom 0:1 zum 2:1 geschafft.

Juan Cuadrado und M‘Bala Nzola brachten den Aufsteiger dem ersten Sieg in der Serie A seit 34 Jahren nahe. Nach dem ungeplanten Remis wird Milan die Tabellenführung am Wochenende wohl verlieren

