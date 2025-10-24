Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erlebnistour im Wald

Auf den Spuren des Räubers „Krapfenbäck Simale“

Kärnten
24.10.2025 20:00
Hannah und Johanna konnten den Räuber schnappen. Ein wissenswerter Spaziergang für die ganze ...
Hannah und Johanna konnten den Räuber schnappen. Ein wissenswerter Spaziergang für die ganze Familie.(Bild: Christian Krall)

Eine neue interaktive Erlebnistour rund um den bekannten Räuber soll Kinder in die Natur bringen. Die „Krone“ hat gemeinsam mit Hannah und Johanna die Erlebnistour in der Gemeinde St. Georgen am Längsee getestet. 

0 Kommentare

„Das ist gar nicht so einfach“, sind sich Hannah und Johanna einig. Die beiden Mädchen testeten bereits im Sommer die neue interaktive Erlebnistour im Wolschartwald.

Spannende Rätsel in der Natur
Die Geschichte des berühmten Räubers Simon Kramer alias „Krapfenbäck Simale“ ist bekannt – nun können Kinder ab neun Jahren in die Welt des Langfingers eintauchen und spannende Rätsel lösen. Die Region Mittelkärnten entwickelte gemeinsam mit dem Unternehmen Locandy eine digitale Tour, bei der Spaß, Natur, Wissenswertes im Vordergrund stehen.

Über einen QR-Code gelangen Besucher zu einer App, in der die erste Hörspielstation abgespielt wird. Die für das Spiel nötige Schatzkarte kann zu Hause ausgedruckt werden oder vor Ort – ganzjährig – im Tourismusbüro St. Veit, an der Rezeption des Stift St. Georgen am Längsee oder im Sommer am Strandbad Längsee bereitgestellt. Startpunkt der ersten Station in freier Natur ist der Sportplatz in Drasendorf. Von dort führt der Weg in den Wolschartwald.

Spannende Rätsel und lockere Wanderunge in Kombination mit digitaler Unterhaltung.
Spannende Rätsel und lockere Wanderunge in Kombination mit digitaler Unterhaltung.(Bild: Christian Krall)
Neun Stationen müssen die kleinen Abenteurer entdecken.
Neun Stationen müssen die kleinen Abenteurer entdecken.(Bild: Christian Krall)

„Man muss die Augen richtig offen halten“
An insgesamt neun Stationen erwarten die Teilnehmenden Hörspielsequenzen und Rätsel auf der Schatzkarte, die gelöst werden müssen, um den berüchtigten Räuber zu finden. Unsere beiden Testerinnen wanderten drauflos und stießen auf so manch’ kleine Hürde – die jedoch mit ein bisschen Nachdenken leicht zu bewältigen war.

Fakten: 

  • Interaktive Hörspiel-Rätsel für Kinder ab 9 Jahren
  • Wanderweg: 6,5 km, 39 hm, Dauer ca. 2,5-3 Stunden
  • Ganzjahresangebot (je nach Witterung)
  • 9 Stationen per GPS-Ortung und begleitende „Schatzkarte“

„Man muss die Augen richtig offen halten“, wissen die beiden. Nach gut zwei Stunden konnten die beiden den Räuber schnappen. Fazit: Familienspaß in der Natur – mit digitaler Untermalung.

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.769 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
243.453 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.862 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Kärnten
Erlebnistour im Wald
Auf den Spuren des Räubers „Krapfenbäck Simale“
Lenker leicht verletzt
Rotlicht übersehen: S-Bahn rammte gefangenes Auto
Durch Koralmbahn
Neues Zeitalter mit Lücken für Öffis in Kärnten
Mallorca-Star resolut
Hüftgold streicht „Hinti-Song“ von seiner Playlist
Platz 2 Herzensverein
Wo Literatur auf eine große Gemeinschaft trifft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf