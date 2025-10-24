Auf den Spuren des Räubers „Krapfenbäck Simale“

Über einen QR-Code gelangen Besucher zu einer App, in der die erste Hörspielstation abgespielt wird. Die für das Spiel nötige Schatzkarte kann zu Hause ausgedruckt werden oder vor Ort – ganzjährig – im Tourismusbüro St. Veit, an der Rezeption des Stift St. Georgen am Längsee oder im Sommer am Strandbad Längsee bereitgestellt. Startpunkt der ersten Station in freier Natur ist der Sportplatz in Drasendorf. Von dort führt der Weg in den Wolschartwald.