Neues Zeitalter mit Lücken für Öffis in Kärnten

Damit man von Bahn und Bus dann auch tatsächlich bis vor die eigene Haustür kommt, setzt das Land auf eigene „Mikro-ÖV“-Angebote wie Shuttles – diese „letzte Meile“ sei schon in 75 Gemeinden geschlossen. Trotzdem gibt es nach wie vor Gebiete, in denen die Menschen auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Darauf verweist auch die Opposition.