Bundeskanzler & Co: Wie Mächtige ihr Geld anlegen!

Während der kleine Mann bei riskanteren, aber deutlich lukrativeren Anlageformen oft zögert, machen es die Top-Entscheider aus Politik und Wirtschaft längst vor. Die „Krone“ hat nachgefragt: So veranlagen die Mächtigen ihr Privatvermögen – vom Bundeskanzler über den Chef der Industriellenvereinigung bis zum Vorstand der Wiener Börse.