Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Aktie, Gold, Immobilie

Bundeskanzler & Co: Wie Mächtige ihr Geld anlegen!

Wirtschaft
24.10.2025 15:53
Bundeskanzler Christian Stocker, Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan, Finanzstaatssekretärin ...
Bundeskanzler Christian Stocker, Wiener-Börse-Chef Christoph Boschan, Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl, Industriellenvereinigungs-Präsident Georg Knill und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (von links) lüften das Geheimnis, wie sie selbst ihr Geld investieren.(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart 2 EXPA/Johann Groder IV Zwefo Stock A.)

Am kommenden Freitag ist Weltspartag! Ein Tag zum Feiern? Von wegen! Die Wahrheit schockiert: Rund 300 Milliarden Euro liegen in Österreich auf schlecht verzinsten Sparbüchern und Girokonten. Die Folge: Die Inflation frisst die Ersparnisse auf. Seit 2020 wurden über 50 Milliarden Euro Kaufkraft vernichtet. Die Mächtigen machen es allerdings besser.

0 Kommentare

Während der kleine Mann bei riskanteren, aber deutlich lukrativeren Anlageformen oft zögert, machen es die Top-Entscheider aus Politik und Wirtschaft längst vor. Die „Krone“ hat nachgefragt: So veranlagen die Mächtigen ihr Privatvermögen – vom Bundeskanzler über den Chef der Industriellenvereinigung bis zum Vorstand der Wiener Börse.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Vergil Siegl
Vergil Siegl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Aktie, Gold, Immobilie
Bundeskanzler & Co: Wie Mächtige ihr Geld anlegen!
Vor dem Prozess
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
Küchenhersteller
Gläubiger fordern 10,5 Millionen Euro von HAKA
Firma trotzt der Krise
1,5 Mrd. Euro: Logistiker TGW mit Auftragsplus
Auch wegen der Zölle
Voest baut lokale Produktion in den USA weiter aus
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine