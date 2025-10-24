Bundeskanzler & Co: Wie Mächtige ihr Geld anlegen!

Am kommenden Freitag ist Weltspartag! Ein Tag zum Feiern? Von wegen! Die Wahrheit schockiert: Rund 300 Milliarden Euro liegen in Österreich auf schlecht verzinsten Sparbüchern und Girokonten. Die Folge: Die Inflation frisst die Ersparnisse auf. Seit 2020 wurden über 50 Milliarden Euro Kaufkraft vernichtet. Die Mächtigen machen es allerdings besser.
Während der kleine Mann bei riskanteren, aber deutlich lukrativeren Anlageformen oft zögert, machen es die Top-Entscheider aus Politik und Wirtschaft längst vor. Die „Krone“ hat nachgefragt: So veranlagen die Mächtigen ihr Privatvermögen – vom Bundeskanzler über den Chef der Industriellenvereinigung bis zum Vorstand der Wiener Börse.
