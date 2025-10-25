Jung, männlich, bewaffnet: Messer in Kopf gerammt

Zwei brutale Verbrechen von jungen Männern beschäftigen die Kärntner Justiz. Da ist zum einen ein knapp 17-Jähriger, der einen anderen Jugendlichen beinahe getötet haben soll. Und ein Mölltaler (21) wurde wegen Mordversuchs angeklagt, nachdem er grundlos auf sein Opfer eingestochen hätte – das schwere Dauerfolgen davontrug.
Es ist ein fröhliches Sommerfest einer Mölltaler Brauchtumsgruppe, als es unter jungen Männern zum Streit kommt. Nichts Aufregendes. Während die übrigen weiterfeiern, stürmt ein 21-Jähriger nach Hause, um ein Messer zu holen – ein scharfes Steakmesser mit zehn Zentimeter Klinge.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.