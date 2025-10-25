Jung, männlich, bewaffnet: Messer in Kopf gerammt

Zwei brutale Verbrechen von jungen Männern beschäftigen die Kärntner Justiz. Da ist zum einen ein knapp 17-Jähriger, der einen anderen Jugendlichen beinahe getötet haben soll. Und ein Mölltaler (21) wurde wegen Mordversuchs angeklagt, nachdem er grundlos auf sein Opfer eingestochen hätte – das schwere Dauerfolgen davontrug.