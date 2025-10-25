Auf der Trainerbank droht die „gelbe Gefahr“

Vier gelbe Karten nach zehn Spielen. So weit, so unspektakulär. Allerdings versteckt sich hinter dieser Statistik der Name von Stephan Helm. „Taugt mir eigentlich gar nicht“, sagt der Austria-Trainer vor dem Kracher morgen daheim gegen Salzburg mit einem Lächeln. Mit einem eher gequälten Lächeln.