Der King of Rap kehrt mit harter Satire zurück

Weiter geht’s mit „Alles oder Nix“ – dem Song, der den Anstoß für das ganze Album gab. Wie SSIO in einem Interview verriet, stand nach diesem Track fest, dass die Platte genauso heißen muss. Den Titel selbst verdankt er allerdings nicht sich selbst, sondern seinem Anwalt. Der brachte den Namen ins Spiel und erwähnte dabei zufällig, dass auch Sido einst ein Album veröffentlichte, nachdem er Aggro Berlin verlassen hatte. Eine Parallele, die SSIO gar nicht bewusst war – „Alles oder Nix“ entstand also ganz unabhängig davon, wurde aber zum perfekten Symbol für seinen eigenen Neuanfang.

In Songs wie „Fentanyl Vibe“ oder „BWL“ verwebt er Alltag, Internet und Selbstreflexion mit Witz und Wortspielkunst. Wenn eine TikTokerin im Intro überrascht feststellt, dass der angebliche Gangsta-Rapper in Wahrheit ein BWL-Student mit Scoutrucksack ist, spielt der 38-Jährige genau mit diesem Imagebruch, der ihn schon immer ausgezeichnet hat. „Sag, wer ist der King of Rap, Baby?“ – „SSIO, Alles oder Nix“, antwortet eine Frauenstimme in, „Dein Leben ist gefic*t“. Zwischen fettem Bass und präzisen Rhymes zeigt sich: Er ist noch immer einer der technisch stärksten MCs des deutschsprachigen Raumes.