Fiel in Graben
Tourist stirbt bei Besuch des Pantheons in Rom
Ein japanischer Tourist ist am Freitagabend in Rom ums Leben gekommen, nachdem er von der Umfassungsmauer des Pantheons gestürzt war.
Der etwa 70-jährige Mann fiel in einen Graben in eine Tiefe von rund sieben Metern. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch nicht bekannt.
Das Pantheon, eines der am besten erhaltenen Bauwerke der römischen Antike, liegt im Zentrum der italienischen Hauptstadt, unweit der Piazza Navona, und zählt zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten Roms. Zahlreiche Berühmtheiten, darunter der Maler Raffael (1483-1520) sowie mehrere italienische Könige, sind im Pantheon bestattet.
