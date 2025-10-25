Bundesliga-Profi spielt für verstorbene Schwester

„Ich spiele für sie“, hat Yan Diomande im Interview mit der deutschen „Bild“-Zeitung offenbart, sich das Trikot bei jeder Partie für seine kleine Schwester anzuziehen. Diese war Ende 2024 verstorben.
Bevor Diomande im Sommer bei RB Leipzig unterschreib, hatte er ein halbes Jahr lang bei CD Leganes unter Vertrag gestanden. Als er dort sein erstes Tor erzielte, begann der Flügelstürmer noch am Rasen zu weinen.
„Nach dem Treffer ist es aus mir herausgebrochen“
Den Grund dafür verriet er nun: „Kurz bevor ich meinen Vertrag in Spanien unterschrieben habe, ist meine kleine Schwester gestorben. Ich habe deshalb meiner Mutter versprochen, dass ich mein nächstes Tor ihr widmen werde. Eigentlich mag ich es nicht, meine Emotionen zu zeigen, aber nach dem Treffer ist es aus mir einfach herausgebrochen. Meine Schwester ist auch jetzt noch immer in meinen Gedanken. Ich spiele für sie.“
Scheint, als würde seine Schwester ihm weiterhin Kraft schenken. In bislang sieben Bundesligaspielen wurde der 18-Jährige jedes Mal eingesetzt.
