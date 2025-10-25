Bundesliga-Profi spielt für verstorbene Schwester

„Nach dem Treffer ist es aus mir herausgebrochen“

Den Grund dafür verriet er nun: „Kurz bevor ich meinen Vertrag in Spanien unterschrieben habe, ist meine kleine Schwester gestorben. Ich habe deshalb meiner Mutter versprochen, dass ich mein nächstes Tor ihr widmen werde. Eigentlich mag ich es nicht, meine Emotionen zu zeigen, aber nach dem Treffer ist es aus mir einfach herausgebrochen. Meine Schwester ist auch jetzt noch immer in meinen Gedanken. Ich spiele für sie.“