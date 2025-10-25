Pöltls Raptors verlieren Heimpremiere gegen Bucks

Mit einem 116:122 gegen die Milwaukee Bucks haben die Toronto Raptors am Freitag (Ortszeit) im zweiten Spiel der neuen Saison in der National Basketball Association (NBA) die erste Niederlage erlitten. Der Wiener Jakob Pöltl bilanzierte bei der Heimpremiere mit sechs Punkten, fünf Rebounds und zwei Assists in 26:34 Minuten auf dem Parkett. Der Gegner sei im Finish „etwas abgebrühter“ gewesen, stellte der 30-jährige Center fest.