Koralmbahn verbessert alle Bahnverbindungen

Viele Interessierte nutzten die Chance, um sich über die neuen Fahrpläne zu informieren. In Feldkirchen gibt es wesentliche Erneuerungen: Direktzüge nach Wien gibt es zweimal pro Tag (in beide Richtungen), freitags einen zusätzlichen nach Feldkirchen und sonntags einen dritten in die Bundeshauptstadt. „Über eine Petition von 30 Bürgermeistern aus den Bezirken Feldkirchen und St. Veit konnte diese Direktverbindung möglich gemacht werden“, erzählt Glaneggs Gemeindechef Arnold Pacher. Des Weiteren fährt stündlich ein Zug über St. Veit nach Klagenfurt. Im Busverkehr wurden die Anschlüsse optimiert.