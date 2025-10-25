Der GAK-Angriff will seinen Kritikern antworten

Denn der GAK ist laut Computerdaten nicht weit weg vom Erfolg: „Wir liegen bei physischen Parametern, bei Lauf- und Sprintwerten im vorderen Liga-Drittel – wir sind fit, bisher hat uns nur das Glück gefehlt. Laut den Expected-Goals-Werten haben wir sechs Tore zu viel erhalten und müssten elf statt sechs Punkte haben. Wir haben aber leider krass ’underperformed’ – im Gegensatz zu Hartberg, das statt erwarteter acht Punkte sogar zwölf hat. Aber das Glück muss man sich erarbeiten. Wir haben das bisher nicht verdient.“