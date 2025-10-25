Zverev schlägt Alarm: „Das ist schade zu sehen!“

Auf das Weiterkommen in Wien und die Verletzung seines Kontrahenten angesprochen, meinte der Deutsche: „Wir spielen so viel, wir spielen so lange. Wir spielen elf Monate im Jahr mit so vielen Turnieren, die wir nicht absagen können. Wenn man auf die 30er zugeht, dann ist klar, dass der Körper müder wird und vielleicht nicht mehr mitmacht.“