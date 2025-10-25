Kampf gegen Drogen: USA schicken Flugzeugträger

Lateinamerikanische Staaten reagieren empört

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva warnte vor einem Bruch des Völkerrechts: „Wenn sich das durchsetzt, glaubt jeder, er könne in das Territorium des anderen eindringen, um zu tun, was er will.“ Kolumbiens Präsident Gustavo Petro sprach von „Mord“ und warf Trump vor, mit den Angriffen politischen Einfluss nehmen zu wollen. Die USA verhängten daraufhin Sanktionen gegen Petro wegen angeblicher Nachlässigkeit im Drogenkampf.