Rolf Landerl: „Das war ein Spaß mit Maradona“

Happy Birthday! Klagenfurt Chefcoach Rolf Landerl wird am heutigen Freitag 50 Jahre alt – klar wünscht er sich einen Sieg in der Meisterschaft daheim (18) gegen die Sturm Amateure. Landerl hat viel erlebt – einst schlug er sogar Ibrahimovic, Sneijder und Van der Vaart oder war Dolmetscher für das argentinische Nationalteam.
Stolze 50 Jahre Rolf Landerl! Austria Klagenfurts Chefcoach feiert am heutigen Freitag seinen Ehrentag – und will ihn freilich im Zweitliga-Heimspiel gegen Sturms Amateure mit einem „Dreier“ zelebrieren. „Das ist so oder so das Wichtigste. Aber klar wäre es von meinen Jungs ein zusätzliches Geschenk und darf ruhig eine Extra-Motivation sein“, grinst der gebürtige Wiener.
