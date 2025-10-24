Rolf Landerl: „Das war ein Spaß mit Maradona“

Stolze 50 Jahre Rolf Landerl! Austria Klagenfurts Chefcoach feiert am heutigen Freitag seinen Ehrentag – und will ihn freilich im Zweitliga-Heimspiel gegen Sturms Amateure mit einem „Dreier“ zelebrieren. „Das ist so oder so das Wichtigste. Aber klar wäre es von meinen Jungs ein zusätzliches Geschenk und darf ruhig eine Extra-Motivation sein“, grinst der gebürtige Wiener.