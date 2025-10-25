Kinderpornos: Angeklagter kam mit Diversion davon

Pornografisches Foto beschlagnahmt

Die Ermittlungen begannen, nachdem die Polizei ein kinderpornografisches Foto aufgespürt hatte, das von seinem Gerät weitergeleitet worden war. Bei einer Hausdurchsuchung im Mai wurden Handy und Computer beschlagnahmt. Der Schock damals sei groß gewesen, so der Angeklagte: „Plötzlich standen die Polizisten vor der Tür – ich wusste gar nicht, was los war.“ Auf die Frage der Richterin, ob er sich an das fragliche Bild erinnere, antwortet er: „Ehrlich gesagt, nein. Ich habe viele Dateien gar nicht geöffnet, sondern einfach weitergeschickt.“