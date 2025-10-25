Football-Star steht vor letztem Antritt im Team

Österreichs Running Back Sandro Platzgummer wird vermutlich seine Karriere im rot-weiß-roten Team mit dem EM-Finalturnier in Deutschland beenden. Der 28-Jährige steht danach vor einer wichtigen Entscheidung: Karriere als Arzt oder noch ein Jahr professionell Football spielen?
Das Prestigeduell gegen Deutschland im Halbfinale der EM am Samstag (19) im deutschen Krefeld hat Österreichs beste Footballer motiviert. „Viele sind deshalb wieder im Nationalteam dabei“, erzählte Sandro Platzgummer. Der Innsbrucker wird wohl bei der EM-Entscheidung ein letztes Mal für Rot-Weiß-Rot auflaufen. „Vermutlich ist es das“, sagte der Running Back, der drei Jahre lang bei den New York Giants in die NFL hineinschnupperte, aber 2023 das Abenteuer USA ohne Einsatz in einem Saisonspiel beendete.
