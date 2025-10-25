Gefahr im Verzug: Beliebte Hängebrücke gesperrt

Die Spannweite des „schaukelnden“ Bauwerkes beträgt 107 Meter, es handelt sich sowohl um eine Hänge- als auch um eine Drahtseilbrücke. Und sie befindet sich unter Denkmalschutz. „Für die Generalsanierung stehen wir daher in Kontakt und Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt und dem Land“, sagt BM Rinner, „sonst wäre das nicht zu stemmen.“