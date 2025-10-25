Kinderdorf: Erkenntnis kommt zehn Jahre zu spät

40 Jahre nach dessen Tod gibt es massive Vorwürfe gegen den „Pionier der Menschlichkeit“. Gmeiner soll an acht Jugendlichen „sexuelle Gewalt und Misshandlungen“ ausgeübt haben, so der schreckliche Verdacht. Das hat die Organisation, die seit September mit massiven Vorwürfen konfrontiert ist, am Donnerstag selbst bekannt gegeben. „Niemand steht über dem Prinzip der Verantwortung. Auch nicht Gründerfiguren“, erklärte Geschäftsführerin Annemarie Schlack. Die Erkenntnis kam leider zehn Jahre zu spät. Deshalb hat die Föderation von SOS-Kinderdorf gestern ihre Österreich-Organisation suspendiert.