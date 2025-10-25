Oberösterreich bekommt einen Drohnen-Schutzschirm

ÖVP gegen FPÖ

Landespolitisch ist die Causa brisant: Mit seinem Vorstoß düpiert Stelzer seinen Koalitionspartner. Die FPÖ stemmt sich ja gegen Sky Shield – mit dem Argument, die Luftabwehrinitiative sei nicht mit der Neutralität vereinbar. Erst vor wenigen Tagen forderte die oberösterreichische FPÖ-Nationalratsabgeordnete Susanne Fürst eine Volksabstimmung dazu. Stelzer bleibt aber unbeirrt: Insbesondere mit Blick auf die wiederkehrenden Provokationen durch Drohnen im Luftraum von EU-Ländern sei das Interesse von Oberösterreich an „leistungsfähigen militärischen Schutzsystemen“.