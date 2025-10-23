Fake-Kennzeichen am Boliden kostet 14.000 Euro

Teuer ist einen „Öl-Multi“ eine Ausfahrt mit seinem neuen Luxusauto an den Wörthersee gekommen: Weil er seinen feudalen Lamborghini nicht mit einem schnöden Kennzeichen verschandeln wollte, fabrizierte er sich flugs ein Nummerntaferl „Marke Eigenbau“. Erst stoppte ihn damit die Polizei – dann das Klagenfurter Landesgericht.