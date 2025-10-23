Vorteilswelt
Verletzt ausgewechselt

Große Sorge! Marko Arnautovic humpelt vom Platz

Fußball International
23.10.2025 19:47
Marko Arnautovic humpelte vom Platz.
Marko Arnautovic humpelte vom Platz.

Schockmoment um ÖFB-Superstar Marko Arnautović! Im Europa-League-Spiel von Roter Stern Belgrad in Braga musste der Stürmer verletzt vom Platz.

Wie bitter! Nach einem brutalen Foul von Braga-Kicker Gustaf Lagerbielke musste der Wiener nach etwas mehr als 30 Minuten ausgewechselt werden und wurde vom medizinischen Personal gestützt vom Feld begleitet.

Der ÖFB-Rekordtorschütze hielt sich das Knie – eine genaue Diagnose steht noch aus, doch ein längerer Ausfall droht.

Am 15. November geht es für Österreich in der WM-Qualifikation auswärts auf Zypern weiter, ehe am 18. November im Ernst-Happel-Stadion das große Finale gegen Bosnien-Herzegowina steigt. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
