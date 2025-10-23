Plastik oder Natur? Manch Rasen will ein Facelift!

Regionalligist Dietach benötigt für die Lizenz ganz dringend einen neuen Rasen, da der derzeitge Kunstrasen nicht mehr zeitgemäß ist. Wobei in Oberösterreich generell die Gretchenfrage nach dem richtigen Untergrund gestellt wird, die sehr viele Antworten hat. Landesligist Gmunden etwa investierte 914.000 Euro in einen Vollkunstrasen.
Wir schlagen uns ganz wacker und haben in vielen Spielen bewiesen, was in uns steckt. Das wollen wir abermals zeigen“, sagt Markus Sandmair, Obmann von Regionalliga-Aufsteiger Dietach, vorm morgigen Duell gegen WAC II auf heimischen Kunstrasen. Der den Funktionären jedoch fast mehr Kopfzerbrechen bereitet, als der kommende Gegner! Denn das in die Jahre gekommene Plastikgrün, auf dem man seit 2009 kickt, bedarf einer dringenden Auswechslung – sonst drohe sogar, die Lizenz nicht mehr zu erhalten.
