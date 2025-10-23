Taschendiebe auf Straße: Opfer nahm Verfolgung auf

Am späten Nachmittag in einem „guten“ Viertel von Klagenfurt – und dennoch kam es Donnerstag zu einem Handtaschendiebstahl. Zwei junge Männer werden gesucht.
Auf der Lerchenfeldstraße in Klagenfurt ging am Donnerstag eine Feldkirchnerin Richtung Koschatstraße. Ein ihr unbekannter Mann sprach die 55-Jährige an, um sie abzulenken. Der Komplize nahm ihr um 16.40 Uhr die Tasche aus der Hand. Das Opfer nahm kurz die Verfolgung auf, doch beide Täter konnten schlussendlich in unbekannte Richtung stadtauswärts entkommen. Die sofort danach eingeleitet örtliche Fahndung der Polizei verlief negativ.
Die Täter dürften in etwa 20 Jahre alt gewesen sein, trugen kurze dunkle Haare und gepflegte Vollbärte; sie waren dunkel gekleidet (dunkle Hoodies mit weißer Aufschrift hinten, dunkle Jeans).
Dem Opfer entstand zum Glück lediglich ein geringer Schaden.
