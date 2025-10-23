„Keiner hat Lust auf klare Fehlentscheidungen“

Die österreichische Fußball-Bundesliga stellte die Weichen für die Zukunft – mit Veränderungen. Warum Rapids sportliche Führung das Ende der Punkte-Teilung begrüßt und auch der neue Österreicher-Topf Sinn macht. Plus: wie Peter Stöger und Markus Katzer zu einer möglichen Abschaffung des VAR stehen.