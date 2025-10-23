Gewesslers Frontalattacke auf ÖVP-Energieminister

„Es hat in den vergangenen Jahren das Motto ,Klimaschutz um jeden Strompreis‘ gegeben. Damit ist jetzt Schluss“ – mit diesen Worten kommentierte Hattmannsdorfer die stets steigenden Energiepreise. Gewessler kontert nun via „Krone“: „Statt seine Hausaufgaben zu machen, erfindet Minister Hattmannsdorfer Ausreden. Zu Amtsantritt hat er groß drei fertige Energiegesetze bis zum Sommer versprochen, leider hat er bisher die Umsetzung komplett verschlafen.“