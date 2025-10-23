Brände und Besuche vom Teufel und vom Papst

Gefeiert wird am Samstag, 25. Oktober, in und um die Wehrkirche St. Wolfgang: 9 Uhr: Begrüßung; 9.20 Uhr: Hochamt, zelebriert von Pfarrer Ante Duvnjak und Gerhard Hoertin von der Diözese Graz, Reliquienverehrung, musikalisch gestaltet von der Sängerrunde Kraßnitz.

Um 11 Uhr: Bieranstich am Marktplatz, Frühschoppen-Konzert der Schützenkapelle Metnitz, ab 12 Uhr Kinderschminken, „Magic Chrisss“, Krämermarkt, Kutschenfahrten...