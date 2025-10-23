Gewaltvorwurf: Polizist von Kollegin beschuldigt

Als Richter Johannes Reheis am Landesgericht Feldkirch das Urteil verkündet, atmet der 33-jährige Angeklagte tief durch. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch. Der mögliche Strafrahmen: bis zu fünf Jahre Haft. Doch am Ende bleiben Zweifel. Es kommt also zum nicht rechtskräftigen Freispruch. Aber was war genau vorgefallen?