Sexy Geburtstagsgruß

Kourtney Kardashian gratuliert Kim mit Busen-Foto

Society International
22.10.2025 17:00
Kim Kardashian und Kourtney Kardashian sind nicht nur Schwestern, sondern auch echte ...
Kim Kardashian und Kourtney Kardashian sind nicht nur Schwestern, sondern auch echte Busenfreundinnen.(Bild: instagram.com/kourtneykardash)

Wie könnte man Kim Kardashian besser zum Geburtstag gratulieren, als mit einem sexy Busen-Pic? Das dachte sich wohl auch Schwester Kourtney, die zum 45er der Reality-TV-Queen ein ziemlich heißes Foto ausgegraben hat.

Zum Geburtstag von Schwester Kim öffnete Kourtney einfach mal das Familien-Fotoalbum und lud eine Reihe von Fotos, die die beiden ältesten Schwestern im Kardashian-Clan gemeinsam zeigen, hoch und schwärmte, sie seien „beste Freundinnen für immer“.

Kim und Kourtney als sexy Nixen
Zu sehen gab‘s Kim und Kourtney etwa als Kinder und Teenie-Mädchen, aber auch im heißen Latex-Partnerlook. Und natürlich durfte bei dem Rückblick durch die 45 gemeinsamen Jahre der Schwestern die eine oder andere sexy Erinnerung nicht fehlen.

Klicken Sie sich hier durch die Fotogalerie, die Kourtney Kardashian zu Kim Kardashians Geburtstag auf Instagram veröffentlichte:

Und so mischte die 46-Jährige auch ein ziemlich heißes Busen-Foto in die Bildergalerie, das bei den Fans wohl besonders gut ankam. Zu sehen sind Kim und Kourtney darauf nämlich in ziemlich knappen Bikinis beim Posen im Urlaub – Kussmund für die Fans inklusive!

In den Kommentaren kamen die Insta-Fans von Kourtney jedenfalls ins Schwärmen. „Ihr zwei Süßen“, oder „So wunderschön“, jubelten die Fans und gratulierten Kim Kardashian fleißig zum Geburtstag.

Spitze und kein BH!
Naomi Watts stahl Kim Kardashian glatt die Show
22.10.2025

Kim zum Geburtstag am Red Carpet
Den feierte die Reality-TV-Queen übrigens in Paris – mit einem Auftritt am Red Carpet. Am Dienstag sorgte in der Stadt an der Seine nämlich die Premiere der Anwaltsserie „All‘s Fair“ für ein Blitzlichtgewitter. Kim Kardashian ist darin als taffe Scheidungsanwältin Allura Grant zu sehen.

Kourtney Kardashian gratuliert Kim mit Busen-Foto
