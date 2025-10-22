Naomi Watts stahl Kim Kardashian glatt die Show

Die Schauspielerin, die in der neuen Disney+-Anwaltsserie mit Kim Kardashian in der Hauptrolle, ebenfalls zu sehen sein wird, schritt nämlich in einem äußerst gewagten Look über den magentafarbenen Teppich in Paris. Das schwarze Spitzentop, das Watts zu einem schwarzen, extravaganten Rock und schwarzen High Heels kombinierte, ließ nämlich nicht mehr viel Raum für Fantasie.