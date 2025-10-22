Vorteilswelt
Spitze und kein BH!

Naomi Watts stahl Kim Kardashian glatt die Show

Star-Style
22.10.2025 09:41
(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Eigentlich sollte es ja Kim Kardashians Abend werden. Denn nicht nur, dass die Reality-Queen am Dienstag ihren 45. Geburtstag feierte, stieg in Paris auch noch die Premierenfeier für ihre Serie „All‘s Fair“. Doch eine stahl ihr dabei glatt die Show: Schauspiel-Kollegin Naomi Watts.

Die Schauspielerin, die in der neuen Disney+-Anwaltsserie mit Kim Kardashian in der Hauptrolle, ebenfalls zu sehen sein wird, schritt nämlich in einem äußerst gewagten Look über den magentafarbenen Teppich in Paris. Das schwarze Spitzentop, das Watts zu einem schwarzen, extravaganten Rock und schwarzen High Heels kombinierte, ließ nämlich nicht mehr viel Raum für Fantasie.

No-Bra-Looks am Red Carpet
Denn nicht nur, dass das Stück mit Rollkragen und langen Ärmeln über ein „Guckloch“ verfügte, das sich über die gesamte Länge von Watts Brust spannte, war es auch noch transparent. Und die 57-Jährige hatte an diesem Abend selbstverständlich auf einen BH verzichtet. Wow!

Naomi Watts sorgte in Paris für tiefe Einblicke.
Naomi Watts sorgte in Paris für tiefe Einblicke.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)
Unter dem Spitzentop mit „Guckloch“ trug Watts keinen BH.
Unter dem Spitzentop mit „Guckloch" trug Watts keinen BH.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Doch Watts war längst nicht die einzige Beauty, die bei der „All‘s Fair“-Premiere in Paris auf einen kessen No-Bra-Look setzte. Denn auch Sarah Paulson hatte ihren BH an diesem Abend einfach mal daheim gelassen und sorgte in einem komplett transparenten Hosenanzug für jede Menge Blitzlichtgewitter. 

Auch Sarah Paulson sorgte für einen Hingucker.
Auch Sarah Paulson sorgte für einen Hingucker.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Vintage-Kleid mit Zipp-Dekolleté
Dabei hatte sich Kim Kardashian für diesen Premieren-Abend mit ihrem Outfit wirklich viel Mühe gegeben: Die Reality-TV-Queen, für die ihr Engagement in „All‘s Fair“ die erste große Hauptrolle überhaupt ist, trug in Paris ein Vintage-Dior-Kleid das einst von John Galliano entworfen wurde.

Das hellblaue Designerkleid formte dank Zippverschluss, der weit nach unten gezogen wurde, nicht nur ein aufregendes Dekolleté, sondern setzte die Kurven des Geburtstagskindes auch perfekt in Szene.

Kim Kardashian ließ sich von ihren „All‘s Fair“-Kolleginnen feiern.
Kim Kardashian ließ sich von ihren „All's Fair"-Kolleginnen feiern.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)
Kardashian trug an diesem Abend ein Vintage-Kleid von Dior.
Kardashian trug an diesem Abend ein Vintage-Kleid von Dior.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)
Mama Kris Jenner kam in einem 90er-Jahre-Look von Oscar de la Renta zur Premiere, um ihre ...
Mama Kris Jenner kam in einem 90er-Jahre-Look von Oscar de la Renta zur Premiere, um ihre Tochter zu unterstützen.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Begleitet wurde Kardashian auch an diesem Abend von ihrer Mama Kris Jenner, die ebenfalls auf einen Vintage-Look setzte. Doch im Gegensatz zu Kims Hingucker-Kleid stammte das Outfit des Kardashian Momagers nicht von Dior, sondern von einer 90er-Jahre-Kollektion von Oscar de la Renta.

Folgen Sie uns auf