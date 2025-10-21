Darum gab Malone Sturm das Jawort

Drei Tage vor Transferschluss klappte es doch noch: Maurice Malone wechselte von der Austria zu Sturm. Wo der Stürmer endgültig angekommen ist. Der 25-Jährige traf in der letzten Runde erstmals in der Bundesliga für den Meister. Kann der Sturm-Tank Donnerstag in der Europa League gegen Celtic gleich nachlegen?
Sein Treffer am Sonntag gegen BW Linz ist wohl das richtige Extra-Doping für den Kracher am Donnerstag im Celtic-Hexenkessel in Glasgow. „Das erste Tor in der Liga war ein gutes Gefühl“, sagt Maurice Malone, dessen Ausbeute aus den ersten acht Pflichtspielen für die Grazer sich sehen lassen kann: zwei Tore, zwei Assists.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.