Darum gab Malone Sturm das Jawort

Sein Treffer am Sonntag gegen BW Linz ist wohl das richtige Extra-Doping für den Kracher am Donnerstag im Celtic-Hexenkessel in Glasgow. „Das erste Tor in der Liga war ein gutes Gefühl“, sagt Maurice Malone, dessen Ausbeute aus den ersten acht Pflichtspielen für die Grazer sich sehen lassen kann: zwei Tore, zwei Assists.